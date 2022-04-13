Sezonunun açılış günüde 3'ü çim ve 7'si sentetik pistte olmak üzere toplam 10 yarış yapılacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda ilkbahar-yaz sezonunda 93 yarış gününde toplam 760 koşuda, safkanlar birincilik için mücadele verecek. Kasım ayına kadar sürecek yarışlar, çarşamba, cuma ve pazar günleri düzenlenecek.

[Fotoğraf: AA]

Süleyman Akdı: Bugün bizim atçılığımızın bayramı

At yarışlarının önemli isimlerinden, "İmparator" lakaplı eski jokey Süleyman Akdı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilkbahar-yaz yarış sezonunun başlamasından duydukları heyecanı dile getirdi.

"Bugün bizim atçılığımızın bayramı. Sezonun ilk yarışı güzel oldu. Bütün atların ayakları düz bassın. Kazasız belasız yarışlar olmasını istiyorum. İnşallah bu sezon çok güzel yarışlar olur. Kovid-19'dan da kurtulmuş olalım. Çünkü bizim atçılığımızı bayağı geri götürdü. İnşallah bundan sonra olmaz. Yarışseverler olmadan bu işin tadı yok. Yarışsever bu işi güzelleştiriyor. Jokey de daha motive olur. Yarışseverler bizim her şeyimiz."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce ise "Bugün ilkbahar-yaz sezonumuzun açılışını kutluyoruz. Tüm atlarımıza başarılar diliyorum. 26 Haziran Pazar günü Gazi Koşusu'nu pandemi sonrası tüm yarışseverlerle birlikte burada izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.