Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Southampton ile karşılaşan Liverpool, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 89'a çıkaran Liverpool, şampiyonluk umudunu korudu.
Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, 27'inci dakikada Takumi Minamino ve 67'inci dakikada Joel Matip'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekibin tek golünü 13'üncü dakikada Nathan Redmond kaydetti.
Ligde lider Manchester City'nin 90, Liverpool'un 89 puanı bulunuyor.
Son hafta mücadelelerinde Manchester City sahasında Aston Villa'yı, Liverpool da Wolverhampton'ı ağırlayacak.
Etiketler: Premier Lig Liverpool
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