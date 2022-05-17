Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 23:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
17 Yaş Altı Milli Takımı İspanya'ya mağlup oldu
[Fotoğraf: TRT Spor]
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ilk maçında İspanya ile karşılaştı. Milliler, müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, İsrail'de düzenlenen avrupa şampiyonasındaki ilk maçına çıktı.
Ay-yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında Ness Ziona'da İspanya ile karşı karşıya geldi.
TRT SPOR'dan naklen yayınlanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla İspanya oldu.
İspanyollara galibiyeti getiren golleri 41'de Dani Rodriguez ve 53'te Iker Bravo attı.
Grubun diğer maçında ise saat 17.30'da Sırbistan ile Belçika kozlarını paylaşmıştı ve maç 1-1 berabere sona ermişti.
17 Yaş Altı Milli Takımı, cuma günü Sırbistan ile pazartesi günü ise grubun son maçında Belçika ile karşılaşacak. Bu mücadeleler de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Etiketler: Milli Sporcular
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