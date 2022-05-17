Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, İsrail'de düzenlenen avrupa şampiyonasındaki ilk maçına çıktı.

Ay-yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında Ness Ziona'da İspanya ile karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'dan naklen yayınlanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla İspanya oldu.

İspanyollara galibiyeti getiren golleri 41'de Dani Rodriguez ve 53'te Iker Bravo attı.

Grubun diğer maçında ise saat 17.30'da Sırbistan ile Belçika kozlarını paylaşmıştı ve maç 1-1 berabere sona ermişti.

17 Yaş Altı Milli Takımı, cuma günü Sırbistan ile pazartesi günü ise grubun son maçında Belçika ile karşılaşacak. Bu mücadeleler de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.