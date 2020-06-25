İngiltere Premier Lig'de 31. hafta maçında lider Liverpool, orta sıralarda yer alan Crystal Palace'ı konuk etti.

Anfield Stadı'ında oynanan maçta Liverpool, 23. dakikada Trent Alexander-Arnold ile 1-0 öne geçti. Kırmızılılar, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın 44. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Fabinho ile 55'te skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanını skorunu 69. dakikada Sadio Mane ilan etti: 4-0

Crystal Palace'ı 4-0 yenen Liverpool, puanını 86'ya çıkardı ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Crystal Palace ise 42 puanda kaldı.

Liverpool 30 yıllık hasreti dindirmek üzere

Bir maç eksiği ile ikinci sırada bulunan (63 puan) Manchester City, bugün Chelsea deplasmanında puan kaybederse Kırmızılılar, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.

City kazanırsa şampiyonluk düğümü için gözler 32. haftadaki dev maça çevrilecek. 32. haftada en yakın takipçisi Manchester City'e konuk olacak Liverpool, yenilmediği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Liverpool, City'e yenildiği takdirde şampiyonluk için bir sonraki haftayı bekleyecek.

En son şampiyonluğunu 1990 yılında yaşayan Liverpool, 1992 yılında kurulan Premier Lig'de ise bu sevinci hiç yaşayamadı.