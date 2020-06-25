Galatasaray'da, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu, teknik heyeti düşündürüyor.

Sakatlığı bulunan Marcao ve Falcao'nun yanı sıra sezonu kapatan Muslera ve Andone zorlu mücadele yer alamayacak. Adem, Ahmet Çalık ve Mariano da cezaları nedeniyle görev yapamayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in, Medipol Başakşehir karşısında kalede Okan Kocuk'a forma vermesine kesin gözlüyle bakılıyor. Deneyimli çalıştırıcının, savunma dörtlüsünde farklı alternatifleri düşündüğü belirtildi.

Savunmaya dört farklı alternatif

Sağ bekte cezalı Mariano'nun yerine Linnes'i oynatacak olan tecrübeli teknik adamın, stoperde Donk'un yanında ilk tercihinin Lemina olduğu ifade edildi.

Terim'in bu pozisyonda Taylan ve Emin'i de değerlendirdiği gelen haberler arasında. Mario Lemina'nın stoper oynaması durumunda ise orta saha üçlüsünün Seri, Belhanda ve Emre Akbaba'dan oluşacağı öğrenildi.

Gol umudu Onyekuru

Galatasaray'da, Medipol Başakşehir mücadelesinde hücum bölgesinde de değişiklik yaşanacak.

Sağ kanatta Feghouli'nin, sol kanatta ise Ömer Bayram'ın maça başlaması bekleniyor. Sarı kırmızılıların zorlu randevuda gol umudu ise Henry Onyekuru olacak.