Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Lincoln Henrique Fenerbahçe için geliyor
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique bugün İstanbul'da olacak.
Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un "10 numara" bölgesi için takımda görmek istediği Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı futbolcu bugün İstanbul'da olacak.
Lincoln geçen sezon Portekiz ekibi Santa Clara'da 32 maça çıktı. 5 defa rakip ağları sarsan Brezilyalı, 7 de asist yaptı. Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Haberler
- 16:49
- 16:46
- 16:35
- 16:42
- 16:34
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ın Abdülkerim Bardakçı ısrarı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz