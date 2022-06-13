Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali, gündemdeki sıcaklığını koruyor. Teknik direktör Jorge Jesus’un kalmasını istediği Güney Koreli futbolcunun, talipleri her geçen gün artıyor.

Tottenham, Everton, Inter, Rennes, Newcastle ve Monaco gibi kulüpler başarılı stoperi gündemine aldı. Son olarak Koulibaly’yi 40 milyon euroya satmaya hazırlanan Napoli de Kim'i transfer etmek istiyor.

Kim Min Jae'nin kalmasını isteyen başkan Ali Koç, 25 yaşındaki futbolcu ile bir kez daha görüşecek.

Güney Koreli savunmacı kariyerine Avrupa’da devam etmek isterse, sözleşmesindeki 23 milyon euroluk satın alma bedelinin ödenmesini bekleyecek. Fenerbahçe, bu ihtimal gerçekleşirse elde edeceği bonservis geliriyle zorunlu olarak stoper takviyesi yapacak.