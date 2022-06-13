Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe Kulübü, Santa Clara forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaştığını duyurdu.

"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un "10 numara" bölgesi için takımda görmek istediği Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı futbolcu bugün İstanbul'da olacak.

Lincoln geçen sezon Portekiz ekibi Santa Clara'da 32 maça çıktı. 5 defa rakip ağları sarsan Brezilyalı, 7 de asist yaptı. Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.