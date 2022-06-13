Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giorgio Chiellini Los Angeles'a transfer oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus ile milli takımdaki kariyerini noktalayan Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu.
37 yaşındaki futbolcu, transfer haberini yeni kulübünün logosunun yer aldığı kıyafet ve şapkayı giyerek sosyal medya hesabından video paylaşımıyla duyurdu.
Deneyimli savunma oyuncu 18 aylık sözleşme imzalayacak.
2005'ten bu yana formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.
The Next Chapter@LAFC pic.twitter.com/AV4ITgDfx3— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 13, 2022
Etiketler: Transfer Haberleri
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