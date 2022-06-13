Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden 130 sporcu katılırken, Türkiye 16 sporcuyla temsil ediliyor.

Genç kadınlarda dynamic with bi-fins kategorisinde Sude Fidan altın, Alya Akar gümüş, Toprak Toprak ise bronz madalya elde etti.

Genç erkeklerde de ikinci gün müsabakalarında da bifin branşında Hamza Varol altın, Bilal Yalçın gümüş, Ege Yankı Güneş ise bronz madalya kazanmıştı.

Aynı branşta büyük erkeklerde ise Görkem Gedik, Türkiye rekoru kırarak 7'nci oldu.

İkinci günü 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye'nin, ilk iki gün sonundaki madalya sayısı 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz oldu.