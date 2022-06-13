Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için Konyaspor ile görüşmelerine devam ediyor.

Yeni sezon 3’lü savunma oynamasına kesin gözle bakılan Beşiktaş'ın, en az 2 veya 3 stoperi kadrosuna katması bekleniyor. İlk hedef uzun süredir görüşülen Abdülkerim Bardakçı.

Başkan Fatih Özgökçen, geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki oyuncunun bonservisinin 5 milyon euro civarında olduğunu dile getirmişti.

Konyaspor'a resmi teklifini yapan Beşiktaş, yeşil beyazlılarla anlaşmanın yollarını arıyor. Yönetim, Abdülkerim'in bonservis ücretini istenilen seviyeye indiremezse, farklı isimlere yönelecek.

Cenk Tosun dönüyor

Beşiktaş, diğer yandan Cenk Tosun ile de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar, eski oyuncusu ile anlaşmaya yakın.

Her iki taraf da maddi konuda orta yolu bulurken, bu transfer önümüzdeki haftaya kadar netleşecek.