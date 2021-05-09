Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ligin en fazla berabere kalan takımı Sivasspor
Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor, ligin en fazla beraberlik alan takımı konumunda bulunuyor.
Süper Lig'de dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17'ye yükseltti.
Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1'lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada ise 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı.
Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor'un 59 puanı var.
16 beraberlikle Antalyaspor takip ediyor
Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.
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