Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurumspor, Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı aktarıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Etiketler: Erzurumspor Süper Lig Yılmaz Vural
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