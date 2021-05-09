Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."