Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul’da başlayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İstanbul'da kampa girecek.
17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye'de 2 hazırlık maçı yapacak.
Milliler, 25 Mayıs Salı günü Belarus, 27 Mayıs Perşembe günü ise Rusya ile karşılaşacak.
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı İstanbul
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