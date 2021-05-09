Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesaj da şöyle:

"Koşulsuz ve sınırsız sevgileri, eşsiz sabır ve şefkatleri ile bizleri hayata hazırlayan, fedakarlıklarıyla en büyük destekçimiz, yaşam yolculuğumuzun mimarları, kıymetli varlıklarımız, baş tacımız annelerimiz… Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm annelerimize rahmet diler, şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız."

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Sınırsız sevgileri, hoşgörüleri ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan dünyanın en kıymetli varlıkları annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız" denildi.