Gabonlu futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kulübe geldiğim günden beri, bana kalbinizde yer açtınız. Bu yıl gelişimime çok fazla katkı sağladı. İyi ve kötü günlerimiz oldu ancak Galatasaray formasını giymenin gururunu yaşadım. Herkese çok teşekkür ederim, takım arkadaşlarıma, hocama ve bütün çalışanlara. Sizleri kalpten seviyorum ve tekrar görüşmeyi diliyorum. Bu hikaye burada bitmedi." ifadelerini kullandı.