Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönettiği toplantı, koronavirüs salgını nedeniyle on-line olarak düzenlendi. Toplantıyı yönetim kurulu adına başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın takip ettiği bildirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eşref Hamamcıoğlu, koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik ve sosyal krizlere neden olduğunu dile getirdi.

Yaşanan sorunlar, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in hastalığı ve futbol takımının da içinde bulunduğu tüm branşlarda başarısız sonuçlar alınmasının üzüntülerini artırdığını belirten Hamamcıoğlu, olumsuzlukların peşinden başka olumsuzlukları getirdiğini, mevcut olumsuzlukları da pekiştirdiğini anlattı.

Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulunu eleştirdi.

"Daha daha fazla dayanışma içinde olmamız ve birbirimizi kucaklamamız gereken bir dönemde, özellikle mevcut yönetimin dağınık bir imaj vermesi, Galatasaray'ın sahipsiz olduğu algısını oluşturmaktadır. Her türlü rakiplerimizi cesaretlendiren bu durum, camiamızı çok üzmektedir. Pandemiden sonra başlayan spor müsabakası sırasında futbol takımımızın uğradığı haksızlıklar, saha dışındaki rakiplerimizi cesaretlendirdiğini gördük ve bundan hepimiz mağdur olduk. Galatasaray camiası, dirençli ve yenilikçidir. Camiamızın ortak akılla kenetlenerek üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Galatasaray camiası ve kulübü asla sahipsiz değildir. Dışarıdan böyle algılansa bile bu algıya izin vermemiz mümkün değildir. Galatasaray camiası, hep birlikte radikal karar almaktan kaçınmamalı, çekinmemelidir. Her başarısızlıktan sonra sorumluluğu üstlenen kişilerin bu sorumluluklarını yerine getirip hesap verme zorunlulukları vardır. Tüm camia bunu beklemektedir."

Bazı üyelerin başkan adaylığını açıkladığını hatırlatan Eşref Hamamcıoğlu, erken seçimin gündemde olmadığını vurguladı.

"Bu tür başkan adaylarının çeşitli iletişim kanallarını kullanarak sanki erken seçim varmış gibi kendi adaylıklarını ön plana çıkarmaları, çeşitli kulis ve lobi çalışmalarında bulunmaları, tasvip edilecek bir hareket değildir. Bu, önce camiamıza sonra da kendilerine zarar vermektedir. Bu tür girişimlerin içinde yönetim kurulundan arkadaşların da olduğuna inanmak istemiyorum. Buna mutlaka 'dur' dememiz lazım. Yönetim tarafından alınan bir erken seçim kararı yoksa -ki yok- bu tür adaylıkların çeşitli mecralarda yer almamasına özen göstermeliyiz."

Hamamcıoğlu, kulübün içinde bulunduğu durumun sürpriz olmadığını aktardı.

"Bu zor dönemlerde yönetim kurulumuza destek olmaya hazırız. Divan kurulu, Galatasaray'ın kütüphanesi, kurumsal hafızasıdır. Gerek hayat gerekse mesleki anlamda çok engin tecrübeye sahip üyelerimiz vardır. Bunların birikimlerinden faydalanma zamanıdır. Herhangi bir ego savaşına girmeden istişare edilmesi konusunu bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Divan kurulu bunun için vardır. Zor durumlarda gemiyi hep beraber yüzdürüp emin bir limana yanaştırmak hepimizin görevidir. Şimdi dayanışma ve kenetlenme zamanıdır. Galatasarayımızın ortak akılla halledemeyeceği hiçbir şey yoktur. Yeter ki birlikte hareket edelim."

Bazı vecibeler yerine getirilmediği için spor salonunun ruhsatının iptal edildiği duyumlarının geldiğini aktaran Hamamcıoğlu, Galatasaray Adası, teknokent ve otel konusu, Sancaktepe projesi, spor salonu, sponsorluklar, Kemerburgaz ve Florya projeleri hakkında yönetim kurulunun bilgilendirme yapması talebinde bulundu.

Hamamcıoğlu'ndan Albayrak'a eleştiri

Eşref Hamamcıoğlu, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı eleştirdi.

Hamamcıoğlu, divan kurulu üyelerinin hesap verme, izlenebilirlik, paylaşım, istişare, birlikte hareket etmeden bahsettiğini dile getiren ve on-line divan kurulu toplantılarına yöneticilerin katılmadığını belirtti.

"Gerek sportif gerekse idari olarak bu kadar eleştirilen bir sezon geçirdikten sonra gönül istedi ki yönetim kurulundan ilgililer, divan kurulu toplantısına daha fazla katılım sağlasınlar. Kendilerince divanı itibarsızlaştırma veya dikkate almama gibi bir görüş içinde olabilirler ama 115 yıllık Galatasaray çınarının geleneklerinde böyle bir şey yoktur. Divan Kurulu Başkanı sıfatıyla veya şahsen Eşref Hamamcıoğlu olarak bu konudaki görüşlerimi paylaştığım zaman beni gerek trol hesaplarından gerekse kulübün resmi sitesinden itibarsızlaştırmaya çalışan ya da sosyal lince tabi tutmak isteyen ve buna ön ayak olan yöneticilerimizin, divan toplantılarına katılarak yapılan eleştirilere cevap vermesi lazım. Futbol şubesinden sorumlu ikinci başkanımızın Falcao ile yanak yanağa fotoğraf çekildikten sonra bu kadar eleştirilere cevap vermesi lazım. Sonra hiç kimse divan toplantılarında ya da genel kurullarda mali disiplinden bahsetmemeli. Mali disiplin, sadece yapılan harcamaları kayıt altına almak, kasa ile Z raporunu tutturmak değildir. Daha fazla vizyona sahip olmak lazım. Eğer harcamalarınızı kontrol atlına alamıyorsanız, bir hedef doğrulturunda bu harcamaları yapmıyorsanız kimse mali disiplinden bahsetmesin. Bir yandan futbol şubesinin sorumlusu olacaksınız, bir yandan kulübün ikinci başkanı olacaksınız, bütün bu eleştirilen harcamaların müsebbibi olacaksınız, bunları dengelemek için de amatör şubelerin kapatılmasını savunacaksınız... Bu çelişkilere bir an önce son vermek lazım."

Yusuf Günay, eleştirileri yanıtladı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Eşref Hamamcıoğlu ile divan kurulu üyelerinin eleştirilere yanıt verdi. Günay, futbolda şampiyon olamamalarını başarısızlık olarak nitelendirdi.

"Galatasaray için başarı şampiyon olmaktır. Şampiyon olunmadığı zaman bu başarısızlıktır. Bunun sebebi ne olursa olsun Galatasaray şampiyon olmalı. Bunun hiçbir mazereti yok. Şampiyon olduğunda yönetimler takdir edilmez ama olunmadığında sorumlu tutulur. Bu sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Ancak Galatasaray her alanda başarısız değildir. Basketbol ve voleybolda ligler oynanmadı. Futbolda maalesef hangi gerekçe olursa olsun şampiyonluğu kaçırdığımız için üzgünüz. Bunun nedenlerini de geçen hafta yaptığımız toplantıda masaya yatırdık."

Günay, göreve geldikleri Ocak 2018'den bu yana tüm sportif alanlarda 28 kupa aldıklarını aktardı.

"Bu, önemli bir başarı. Bu kadar kısa süre içinde bu kadar kupa yok. Bu bir rekor. 30 aylık süreç içinde bir gün personelimizin maaşını geciktirmedik. Hiçbir sporcumuz maaşı ödenmediği için bonservisini alıp gitmedi. İlk defa Türkiye'de bir spor kulübü 1 miyar lira geliri aşarak mali açıdan en büyük kulüp oldu. Yönetim olarak ilk günden buyana gelirlerimizi her yıl neredeyse yüzde 50'nin üzerinde artırdık. Bunu büyük özveri ve çabayla sağladık. Madem yönetim kuruluna destek ve moral verilmek isteniyor, bir dayanışma yapılmak isteniyor, bu eleştiriler yapılırken bunarın da görülmesini isteriz. 'Tüm branşlarda başarısız olundu.' cümlesi bizi yaralar."

Yusuf Günay, Galatasaray Adası, spor salonu, teknokent, Sancaktepe'deki arazi süreçlerinin kendi mecrasında devam ettiğini vurgulayarak, "Hiçbir süreç takipsiz değil. Yönetimimiz tarafından tam bir konsantrasyonla takip ediliyor. Spor salonu ruhsatının iptal edilmesi söz konusu değil. Aksine spor salonunu gerçekleştirmek için bugünlerde çok önemli çalışmalar içindeyiz." şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın her sorunuyla ilgileniyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Beyin ve mide ameliyatları geçiren Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna değinen Günay, "Son dönemde başkanımızın sağlığı iyiye gidiyor. Son 2 haftadır neredeyse her gün kulübe geliyor, yönetim kurulu toplantılarını yapıyoruz. Galatasaray'ın her sorunuyla ilgileniyoruz." dedi.

Türk Telekom Stadı'nın isim hakkı sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını anlatan Günay, "Türk Telekom ile yapılan sponsorluk anlaşmasında yarım sezonluk ihtilaf vardı. Bu anlaşmazlığı Galatasaray lehine çözerek 1 yıllık ek anlaşma yaptık. Aslında 5 yıllık anlaşma yapabilecek durumdayken yapmadık. Yeni yönetim geldiğinde o yönetim kurulu istediği gibi değerlendirsin istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim kurulunda birçok kişinin başkan adaylığı için çalıştığı iddialarını değerlendiren Yusuf Günay, "Her gün arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bir tane başkan adayı görmedim. Tek derdimiz Galatasaray'ın başarılı olması ve yeni yönetime daha iyi bir Galatasaray bırakmak. Galatasaray'a gelecek dönemin isim hakkı duruyor, belki yeni bir sermaye artırımı olacak. Galatasaray'ın yüzlerce milyon liralık gelir elde edebileceği anlaşmalarımız var. Her gün bir sponsorla görüşme durumundayız. Önümüzdeki hafta bunu açıklayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Covid-19 tüm kulüplerin gelirlerini sıfıra indirdi"

Günay, koronavirüs salgınının kulüplerin gelirlerini sıfırladığını söyledi. Yusuf Günay, sarı-kırmızılı kulübün geleceği için çalıştıklarını dil getirdi.

"Covid-19 tüm kulüplerin gelirlerini sıfıra indirdi. Bunların hiçbirini umutsuzluk olarak görmedik. Galatasaray'ın en az zararla ya da hiç zarar görmeden yoluna devam etmesi için her alanda her türlü çabayı gösteriyoruz. Kimsenin bu konuda bir şüphesi olmasın."

Günay, futbolda genç bir kadro kurmak istediklerini bildirdi.

"Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Basketbolda erkek ve kadın takımları, çok yerinde, bugünkü ekonomik şartlarda en uygun ve çok başarılı olacak bir kadro kuruldu. Voleybolda çalışmalar sona erdi. Futbolda da kısa sürede, zor şartlarda, Galatasaray'ın rekabet gücünden bir şey kaybettirmeden, günün ekonomik şartlarına uygun, daha genç bir kadroyla yola devam edeceğiz. Yönetime güvenilmesini rica ediyorum. İyi niyetle, bütün samimiyetimizle Galatasaray Kulübü Genel Kuruluna layık olmaya çalışıyoruz. Bunun için hiçbir özveriden kaçınmadan görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanımızın hayati hastalığı, kamuoyunda sanki Galatasaray sahipsizmiş gibi bir görüntü oluşturmuş olabilir. Çünkü Galatasaray'da bir başkanlık sistemi var. Hastane sürecinde böyle bir algı oluşmuş olabilir. Biz, hastane köşelerinde bile Galatasaray'ın dertlerini konuştuk. Galatasaray'a herhangi bir zarar gelmesin diye mücadelemizi yaptık."

Üye Nedret Yayla'dan Falcao ve Fatih Terim eleştirisi

Toplantıda söz alan divan kurulu üyeleri, kulübün mali durumu ile buna bağlı olarak altyapıdan oyuncu yetişmemesi ve yabancı futbolcuların çokluğuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Üyelerden Nedret Yayla, Galatasaray'daki maaşı ve sakatlıklarıyla tartışılan Radamel Falcao'yu eleştirdi. Yayla, Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "Bu sezon çok önemli transferler yaptık. Önemli derken parasal anlamda önemli. Kendilerinin çok da önemli olmadığı ortaya çıktı. Mesela Falcao transferi. Tam bir skandal. 5,5 milyon avro para ödüyoruz. Bu arkadaşımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemedi, ligde de giyemiyor. Bu futbolcuyu kimin transfer ettiğini sormamız lazım. Maalesef camiamızda hesap verme alışkanlığı yok." diye konuştu.

Yayla, Fatih Terim ile ilgili ise, "Hesap sorma ve verme işi kulübümüzde yerleşmezse yapılan yanlışlar yapanın yanına kar kalıyor. Sevgili teknik direktörümüz Fatih Terim başta olmak üzere, yapılan yanlışların hesabının verilmesi gerekiyor. Pek çok futbolcu alındı. Daha ilk yarıda devre arası işaret edildi ve bunların çoğunun gönderileceği söylendi. Bunları kim alıyor? Futboldaki transfer sorununu çözemezsek ne yaparsak yapalım kulübün mali yapısını düzeltmemiz mümkün değil. Büyük bir delik var. Bu futbolcular bekleneni veremezse kara deliği kapatmamız mümkün değil. Başta Fatih Terim hocamız olmak üzere herkesin yaptığı yanlışları görmesini ve bu konuda bir hesap vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.