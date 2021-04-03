Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017 yazından bu yana Leicester City forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City'nin başarısında önemli pay sahibi Iheanacho, bu sezon 28 maçta 12 gol kaydetti.

Son 4 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandıran Nijeryalı milli futbolcu, Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilmişti.