Çok Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.01.2024 19:36

Leclerc, Ferrari ile sözleşmesini uzattı

Formula 1 ekiplerinden Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, takımıyla sözleşmesini uzattı.

Leclerc, Ferrari ile sözleşmesini uzattı
[Fotograf: AA]

Ferrari, sosyal medya hesabından 26 yaşındaki pilotla sözleşmenin uzatıldığını duyurdu ancak detay paylaşmadı.

Leclerc ise Ferrari ile yarışmayı üç yaşından bu yana hayal ettiğini belirterek, "Akademiye katıldığımdan bu yana Ferrari benim ikinci ailem ve beş yıl boyunca birlikte çok şey başardık. Ancak, en iyisinin henüz gelmediğine inanıyorum ve bu sezonun başlaması, daha fazla ilerleme kaydetmek ve her yarışta rekabetçi olmak için sabırsızlanıyorum. Hayalim Ferrari ile dünya şampiyonluğunu kazanmak." ifadelerini kullandı.

Ferrari ile 5 yarış kazanan Leclerc, 23 kez de pole pozisyonunun sahibi oldu.

ETİKETLER
Formula 1
Sıradaki Haber
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi TRT'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Hatay'ı ziyaret etti
21:00
St. Petersburg'taki patlama davasında sanığa 27 yıl hapis cezası
20:49
Çin'in Yünnan eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 44'e çıktı
20:20
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
20:52
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
19:54
Astana görüşmelerinin 21'incisi yapıldı
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ