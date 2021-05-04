Bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 maçta 19 gole imza atan Larin, siyah beyazlıların antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kanadalı futbolcu, ''Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi performans gösteriyorum. Şampiyonluğa ulaşana kadar aynı performansı göstermeye devam edeceğiz. Sergen Yalçın bana inandı, saha içinde özgürlük tanıdı. Benim nerede oynadığım çok önemli değil. Her yerde oynayıp gol atabilirim'' dedi.