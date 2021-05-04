Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Larin: Sergen Yalçın bana inandı
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin, "Sergen Yalçın bana inandı, saha içinde özgürlük tanıdı" dedi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 maçta 19 gole imza atan Larin, siyah beyazlıların antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kanadalı futbolcu, ''Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi performans gösteriyorum. Şampiyonluğa ulaşana kadar aynı performansı göstermeye devam edeceğiz. Sergen Yalçın bana inandı, saha içinde özgürlük tanıdı. Benim nerede oynadığım çok önemli değil. Her yerde oynayıp gol atabilirim'' dedi.
Etiketler: Beşiktaş Sergen Yalçın Süper Lig
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