Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
[Fotoğraf: AA]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, bugün ve yarın yapılacak yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor.
İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında bugün Etihad Stadı'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırlayacak.
İspanyol ekibi Real Madrid ise 1-1'in rövanşında yarın Stamford Bridge Stadı'nda İngiliz kulübü Chelsea'ye konuk olacak.
Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi
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