LaLiga kurumunun 2020-2021 sezonu ekonomik-finansman raporunda, COVID-19'un İspanyol kulüplerinin gelirlerindeki olumsuz etkisi açıkça görüldü.

Raporda, 892 milyon euro olan LaLiga'daki kulüplerin ekonomik kayıplarının yarısından fazlasının (481 milyon euro) Barcelona'ya ait olması dikkati çekti.

LaLiga, bu sezon (2021-2022) için ekonomik kaybın 297 milyon euro olacağı tahmininde bulunurken, kulüplerin 2022-2023 sezonunda salgın öncesindeki gibi kar etmeye başlayacakları öngörüsünü yaptı.

LaLiga Genel Direktörü Javier Gomez, "Gelirler, 2023-24 sezonuna kadar toparlanmayacak, ancak 2022-23'te bir kayıp yaşamamayı umuyoruz. Stat gelirleri geri döndü, futbolcu piyasasına da bakmak gerek. Pandemi öncesinde transferlerden elde edilen kar 700 milyon avro, gelir de 1 milyar 100 milyon avro civarındaydı. Gelecek sezon buna ulaşamayacağız şimdiden belli görünüyor ama 2023-2024 sezonunda bu rakamları yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gomez, salgının ikinci yılındaki kayıpların, İspanyol profesyonel futbol kulüplerinin net borcunu bir önceki sezona göre 236 milyon euro artırarak (yüzde 13,8) 1 milyar 946 milyon avroya çıkardığını söyledi.

Verilen bilgilerde, İspanyol kulüplerin, futbolcu yatırımlarını yaklaşık 1 milyar euro azalttığı (2019-2020'de 1 milyar 533 milyon iken 2020-2021'de 574 milyon euroya geriledi), yatırımların çoğunluğunun toplamda 296 milyon euro ile altyapıya olduğu bilgisi paylaşıldı.