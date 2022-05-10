Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, Özbekistan'dan Marjona Savrieva ile karşılaştı.

Bir Avrupa üçüncülüğü, 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan Ayşe, iyi başladığı maçta net yumruklar attı. Seyirci desteğiyle iyi performans gösteren Ayşe Çağırır, karşılaşmayı 5-0 alarak adını bir üst tura yazdırdı.

Milli sporcu, 14 Mayıs Cumartesi günü Fransız Rim Bennama ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

Ayşe Çağırır son 16 turunda!



Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda sporcumuz Ayşe Çağırır, Marjona Savrieva'yı mağlup ederek son 16 turunda Bennama Rim'in rakibi oldu. pic.twitter.com/KudTGJ0uTB — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 10, 2022

Milli boksör Ayşe Çağırır: İnşallah ülkeme şampiyonluk gururunu yaşatırım

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, baştan sona üstün götürerek kazandığı maçın ardından açıklamada bulundu.

Ay-yıldızlı boksör, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın ayrı bir sorumluluk getirdiğini aktardı.

"Yaklaşık 5 aydır bu şampiyonaya hazırlanıyoruz. Olimpiyattan sonraki en büyük turnuva. Ev sahibi olmamız bizim için farklı bir sorumluluk. İnşallah evimizde maçlarımızı alarak madalyalar kazanırız. Gönlümüzden geçen bütün arkadaşlarımın madalya alması ve takım halinde şampiyon olmak. Ülkemize inşallah bu sevinci yaşatırız."

"İlk tur, ilk heyecan, ev sahibiyiz... Ülkemizin bizden beklentisi var. İnşallah biz de onları mahçup etmeyeceğiz. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum."



Milli boksörümüz Ayşe Çağırır, Marjona Savrieva'ya karşı aldığı galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/6tzSChzmRN — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 10, 2022

Ayşe, ailesinin ilk kez böyle büyük bir turnuvada kendisini tribünden desteklediğini anlattı.

"Bunun heyecanı bambaşkaydı. Ailem kendi ilimizdeki turnuvalara geliyordu. Onların bu organizasyonu görmesini çok istiyordum. Çok mutluyum. Ailem en büyük destekçim. Antrenörüm İsa Daştan'ın emeklerine teşekkür ediyorum. Çok iyi hazırlandık. Benden beklentiler büyük. Ben de kendimden başarı bekliyorum. Gönlümüz tabii ki şampiyonluktan yana ama önümüzdeki maça odaklanmamız lazım. İnşallah ülkeme şampiyonluk gururunu yaşatırım."

"Fırsatı olan herkes bizi desteklesin. Sporcularımızla gurur duyacaklar. Takım olarak ikinciliği düşünmüyoruz."



Milli antrenörlerimiz, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gözlerini şampiyonluklara dikmiş durumdalar. pic.twitter.com/pTqhV3dcDF — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 10, 2022

Boks Milli Takımı'nın antrenörlerinden İsa Daştan ise şampiyonada ringe çıkacak 12 milli sporcunun da çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti.

"Ülkemize yakışır maçlar oluyor. Çocuklarımız inandı, bizler ekip olarak inandık. Bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Boks Federasyonu ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Ayşe, Fenerbahçe'nin sporcusu. Onlara da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu emekler olmasa böyle başarılar olmaz. İnşallah daha iyilerine imza atacağız."