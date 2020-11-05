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Kuzeyboru Spor Takımı karantinaya alındı
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru Spor Kulübünün teknik ekibinde bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine takım karantinaya alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda teknik ekipten bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Testi pozitif çıkan kişinin sporcu kafilemizle teması bulunduğu için zorunlu izolasyon tedbiri alınmış ve tedavi süreci başlamıştır. Bu kapsamda takımımızın ligde oynayacağı Nilüfer Belediyespor, PTT ve Çan Gençlik Kalespor karşılaşmaları tehir edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Bu kapsamda takımımızın ligde oynayacağı Nilüfer Belediye, PTT ve Çan Gençlik Kalespor karşılaşmaları tehir edilmiştir.— KuzeyboruSporKulübü (@kuzeyboruspor) November 5, 2020
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Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 21:15
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