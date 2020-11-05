Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Burak Bıyıktay dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Sezona genç bir kadroyla başlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oynadığı 6 maçı da kaybetmişti.
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 21:00
Son Haberler
- 20:55
- 20:25
- 20:17
- 20:33
- 21:05
Sıradaki Haber
Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi değişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz