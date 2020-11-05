Haber Giriş: Kaynak: AA
Josef de Souza'nın cezasına indirim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık men cezasını 1 maça indirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş'ın itirazını incelediği ve olayın oluş şekli ile Tahkim Kurulunun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alarak oyuncunun 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kurulun TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un 3 puan silme cezasını da oy birliğiyle kaldırdığı ifade edildi
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 20:30
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