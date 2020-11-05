Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Caner Osmanpaşa ile 88. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti.

Kırmızı beyazlılar bu sonuçla grubundaki ilk puanlarıyla tanıştı. Konuk ekip Karabağ ise 3 maç sonunda puan alamadı.

Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

GOL - CANER ATTI 11. dakikada sağ kanattan Faycal Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda kale alanının önünde iyi yükselen Caner Osmanpaşa yere doğru bir vuruş yaptı, seken top kalecinin bakışları arasında ağlara gitti. 1-0

KARABAĞ'DAN ETKİLİ ATAK 31. dakikada Karabağ atağında Ozobic'ten pası alan Owusu ceza yayının gerisine doğru pasını çıkardı, Guerrier'nin gelişine sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

SİVASSPOR İKİNCİ GOLÜ KAÇIRDI 37. dakikada rakip yarı alanın ortasında Yatabare'den pası alan Ninga, Huseynov'dan müthiş bir hareketle sıyrıldı ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza alanına girerken yaptığı vuruşta çerçeveyi tutturamadı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDILAR 41. dakikada sol kanattan Ninga'nın içeriye doldurduğu topta kaleci boşa çıkarken Huseynov'un ters vuruşu sonrası Erdoğan arka direkte kafayı vurdu, savunma çizginin önünden topu çıkardı.

İlk yarı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

66. dakikada Mahir Emreli'nin ceza sahası dışından etkili şutunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

KAYODE VURDU AZERBAYCANLI KALECİ ÇIKARDI 71. dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topa ön direkteki Kayode dönerek müthiş vurdu, kaleci Magomedaliyev aynı güzellikte bir kurtarışla topu kornere yolladı.

73. dakikada Owusu'nun ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

84. dakikada Gradel'in kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden auta gitti.

DİREKTEN DÖNDÜ 87. dakikada Faycal Fajr'ın kaldırdığı topla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin ceza alanına yerden pasını çıkardı, kaleciyi geçen topa arka tarafta Kayode dokundu ancak direği geçemedi.

GOL - FARK İKİYE ÇIKTI 88. dakikada Karabağ'ın çıkarken kaptırdığı topu Hakan Arslan içeriye doldurdu. Kayode sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazandı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Max Gradel), Hakan Arslan, Ninga (Dk. 67 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk. 59 Olarenwaju Kayode).

Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev (Dk. 85 Rahil Mammadov), Badavi Hüseynov (Dk. 61 Abbas Hüseynov), Medina, Guerrier, Matic (Dk. 84 İsmayıl İbrahimli), Garayev, Patrick Andrade (Dk. 46 Mahir Emreli), Ozobic (Dk. 62 Jaime Romero), Zoubir, Owusu.

Goller: Dk. 11 Caner Osmanpaşa, Dk. 88 Olarenwaju Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Filip Ozobic, 90+1 Owusu (Karabağ), Dk. 63 Faycal Fajr (Demir Grup Sivasspor)