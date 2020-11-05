Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Müsabakanın, Basketbola Dönüş Protokolü'ne göre daha sonra oynanacağı ifade edildi.

Pınar Karşıyaka'nın Fortitudo Bologna maçı da ertelendi

Toplam 6 oyuncusunun Covid-19 testi pozitif çıkan Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Ligi'ndeki müsabakası gibi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Kasım Salı günü İtalya'nın Fortitudo Bologna takımıyla oynayacağı maç da ertelendi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, bugün oyuncular ve idari kadro için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sağlık ekipleri tarafından Covid-19 testi yapıldığı belirtildi. Testlerin ardından 6 oyuncu ve 1 teknik ekip personelinin testlerinin pozitif sonuçlandığı, tüm oyuncuların ve personelin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı bildirildi.