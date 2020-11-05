Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi değişti
Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi değişti.
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacaktı.
Ancak Özkahya’nın sağlık problemi yaşadığı ve bu durumu Merkez Hakem Kurulu'na bildirdiği öğrenildi.
Bu gelişme sonrası bir değerlendirme yapan kurul, zorlu 90 dakika için Ali Şansalan'ı görevlendirdi.
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