Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacaktı.

Ancak Özkahya’nın sağlık problemi yaşadığı ve bu durumu Merkez Hakem Kurulu'na bildirdiği öğrenildi.

Bu gelişme sonrası bir değerlendirme yapan kurul, zorlu 90 dakika için Ali Şansalan'ı görevlendirdi.