Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kuzey Makedonya Hollanda ile oynuyor
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu son maçında Kuzey Makedonya ile Hollanda karşılaşıyor. Müsabaka TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanıyor.
Johan Cruijff Arena'da saat 19.00'da başlayan maçı Romanya Futbol Federasyonu'nda Istvan Kovacs yönetiyor.
C Grubundan çıkmayı garantileyen Hollanda geride kalan 2 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kuzey Makedonya'nın ise henüz galibiyeti bulunmuyor.
Etiketler: Euro2020
Son Haberler
- 20:00
- 19:57
- 19:28
- 19:15
- 20:01
Sıradaki Haber
Ukrayna'nın rakibi Avusturya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz