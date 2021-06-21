Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kuzey Makedonya Hollanda ile oynayacak
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu son maçında bugün Kuzey Makedonya ile Hollanda karşılaşacak. Müsabaka TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.
Johan Cruijff Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'nda Istvan Kovacs yönetecek.
C Grubundan çıkmayı garantileyen Hollanda geride kalan 2 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kuzey Makedonya'nın ise henüz galibiyeti bulunmuyor.
Etiketler: Euro2020
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