Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Enes Gök ve Şefik Çakmak'tan oluşan milli takım, hafif kilo erkekler iki çiftede 06.36.56'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Türkiye, iki ekiple yer aldığı şampiyonayı birer altın ve bronz madalyayla tamamladı.

Organizasyonda milli sporcu Elis Özbay, hafif kilo tek çifte kategorisinde altın madalya elde etmişti. Bu başarıyla Kürek Milli Takımı, tarihinde ilk kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu.

Başkan Ertürk: Başarılar gitgide artıyor

Yarışları yerinde takip eden Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, şampiyonayı değerlendirdi. Ertürk, yaptığı açıklamada, bu başarıların olimpiyatlar için umut verdiğini vurguladı.

"Önce Dünya Şampiyonası, sonra Avrupa Şampiyonası… 19 ve 23 yaş altı ile büyüklerde gelen başarılar gitgide artıyor. Her yeni başarı bizleri daha da güçlendiriyor. Önümüzde uzun bir yol olsa da bu başarılar, olimpiyatlara doğru katlanarak artacak. 23 yaş altı Avrupa şampiyonu olan göz bebeğimiz Elis Özbay'ı ve Avrupa üçüncüsü Enes Gök ile Şefik Çakmak'ı tebrik ederim."