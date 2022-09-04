Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporculardan 26 madalya
Yunanistan’ın Kozani kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 9 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, organizasyonun son gününde 8 sıklette 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Milli judocular şampiyonada elde ettikleri toplam 26 madalyayla ülke sıralamasında birinci oldu.
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