Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, organizasyonun son gününde 8 sıklette 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Milli judocular şampiyonada elde ettikleri toplam 26 madalyayla ülke sıralamasında birinci oldu.