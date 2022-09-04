Serie A'da, Kim Min Jae fırtınası esiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon avro karşılığında Napoli'nin yolunu tutan Güney Koreli oyuncu, savunmada gösterdiği performansın yanı sıra hücumda da etkili oldu.

25 yaşındaki futbolcu, geride kalan 5 haftada rakip ağları 2 defa sarstı. Kim Min Jae, teknik direktör Spaletti'nin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

Tüm maçlara 11'de çıkan 25 yaşındaki stoper, sahada kaldığı 450 dakikayla takımının en çok süre alan 3 isminden biri oldu.

Kim Min Jae'li Napoli'nin, Serie A'da yenilgisi bulunmuyor. İtalyan ekibi, 25 yaşındaki savunmacının görev aldığı 5 maçta 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşmada da berabere kaldı.