Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Mauro Icardi ve kulübüyle anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, eksik görülen mevkilere de takviye yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk, forvet transferinin yanı sıra stoper, sol bek ve kanat bölgesinin de güçlendirilmesini istedi.

Stoperde Kaan Ayhan için yeniden girişimde bulunan Galatasaray, bir diğer milli futbolcu Çağlar Söyüncü için de nabız yokluyor.

26 yaşındaki futbolcu, Leicester City ile sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamadığı için forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Çağlar Söyüncü, yeni kontratında maaşının yıllık 4 milyon euroya çıkarılmasını talep ederken İngiliz ekibi bu duruma sıcak bakmıyor.

Galatasaray, Çağlar Söyüncü'nün takımıyla yaşadığı bu süreci değerlendirmek istiyor. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesi de sarı kırmızılıların elini güçlendiriyor.

Milli futbolcu, Leicester City ile yeni kontrat şartlarında anlaşma sağlayamaması halinde kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Ancak Çağlar, takımında forma şansı bulamaması durumunda sezonu kiralık olarak başka bir kulüpte geçirmek istiyor.