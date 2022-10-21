Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kurada Spor Toto Süper Lig’den Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Giresunspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Kayserispor yer aldı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi ise 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt Ofspor oldu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor ise kupaya 5. turda dahil olacak.

Büyükekşi: Türkiye Kupası’na çok değer veriyoruz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kura çekiminde şu açıklamaları yaptı:

3. tur sonunda üst tura çıkan takımları tebrik ediyorum. 4. turdan başlayacak takımlara da başarılar dilerim. Türkiye Kupası’na çok değer veriyoruz. Futbolumuzun önemli marka değerlerinden biri. En alt ligden ve üst ligden takımların mücadele etmesinde bu turnuva önemli misyonu sağlıyor. Türkiye Kupası, futbol bayramı. Sürpriz sonuçların alınabildiği bir turnuva. Futbolumuzun en değerli şampiyonluklarından birini almak için mücadele edildiği bir turnuva. TFF olarak tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye Kupası’nın değerini ileriye taşımak istiyoruz. Dünyada da izlenebilecek bir turnuva olması için elimizden gelen desteği veriyoruz.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:

Alanyaspor - Sakaryaspor



İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor



Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor



Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor



Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol Spor Kulübü



Gaziantep Futbol Kulübü - Belediye Kütahyaspor



Giresunspor - Ankaraspor



MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler



Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor



Göztepe - Bucaspor 1928



Samsunspor - Adanaspor



Antalspor - Penkdikspor



Ümraniyespor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü



Çaykur Rizespor - Kırklarelispor



Denizlispor - Şanlıurfaspor



Manisa Futbol Kulübü - 23 Elazığ Futbol Kulübü



Tuzlaspor - Isparta 32 Spor



Altınordu - Bodrumspor



Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor



Boluspor - Tarsus İdman Yurdu



Beşiktaş - Serik Belediyespor



Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor



Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor



Kasımpaşa - 1461 Trabzon Futbol Kulübü



Kayserispor - Sivas Belediyespor



Yeni Malatyaspor - Uşakspor



Erzurumspor Futbol Kulübü - Esenler Erokspor