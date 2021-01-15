8 takım, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun puan durumuna göre seri başı ve seri başı olmayan şeklinde ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir seri başı olarak girdi.

İşte eşleşmeler

Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

Kurada yarı final eşleşmeleri de belli oldu

- Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

- İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

Çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart'ta oynanacak.

Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kura çekimine COVID-19 tedbirleri kapsamında kulüp temsilcileri katılmadı.