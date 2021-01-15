Kupada eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
8 takım, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun puan durumuna göre seri başı ve seri başı olmayan şeklinde ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir seri başı olarak girdi.
İşte eşleşmeler
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
Kurada yarı final eşleşmeleri de belli oldu
- Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
- İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
Çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart'ta oynanacak.
Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Kura çekimine COVID-19 tedbirleri kapsamında kulüp temsilcileri katılmadı.