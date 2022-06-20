Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulüpler Birliği yeni başkanını seçecek
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını 21 Haziran Salı günü yapacağı olağan genel kurulda seçecek.
Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu saat 14.00'te vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilecek.
Vakfın başkanlığını geçen yılın temmuz ayından beri yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, haziran ayında görev süresinin tamamlanacağı söylemişti.
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