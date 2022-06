Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ABD'li oyuncuyla 2 yıllık anlaşma yapıldı.

"Anlaşmanın kulübümüze ve Johnathan Motley'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Welcome to the family Johnathan Motley!@Moneymot5 pic.twitter.com/RRkLKPVtqL