Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ABD'li oyuncuyla 2 yıllık anlaşma yapıldı.

"Anlaşmanın kulübümüze ve Johnathan Motley'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Samet Geyik ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Beko, Samet Geyik ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başarılı uzun oyuncu Samet Geyik (2.06, 1993) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır."

12 Ocak 1993 tarihinde Manisa’da dünyaya gelen Samet Geyik, basketbol kariyerine 2009-10 sezonunda Bornova Belediye ile başladı. 2010-11’de Tofaş’a transfer olan Samet, 2014-15 sezonunun sonuna dek Bursa temsilcisinin formasını giydi.

2015-16 sezonuna Darüşşafaka ile başlayan ve sezonu Pınar Karşıyaka’da bitiren Samet Geyik, 2016-17 sezonunu ise Anadolu Efes’te geçirdi.

2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Samet, üç sezon boyunca bu takımın formasını terletti. 2020 yazında Türk Telekom’a transfer olan Samet Geyik, son iki sezonunu başkent temsilcisiyle geçirmişti.



