Fenerbahçeli Max Kruse, Alman basınına açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da koronavirüs salgını sonrasında futbola geri dönen ilk lig olan Bundesliga'yı eleştirdi.

Kruse, ortamın futbolun doğasına uygun olmadığını belirtti.

"Bundesliga'da oynanan maçlar sıkıcıydı. Maç boyunca takım arkadaşlarınla ve rakip futbolcularla temas halindesin ancak gol sevincinde temastan kaçınıyorsun. Buna anlam veremiyorum."

Alman oyuncu, Bundesliga'nın başlamasının toplumun psikolojisine iyi geldiğini ama futbolun seyircilerle oynanmasının daha doğru olduğunu da söyledi.

Fenerbahçe'deki geleceği sorulan Max Kruse, bu soruya ise ilginç bir cevap verdi.

"Koronavirüs sebebiyle buradaki durumum karışık" diyen Alman oyuncu, konuyla ilgili şu anda birşey söylemenin doğru olmayacağını dile getirdi.