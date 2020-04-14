32 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı atlattığını belirterek, "En zor kısım geride kaldı. Mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Fellaini, kulübüne ve Çin'de tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına kendisiyle ilgilendikleri için teşekkür etti.