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Koronavirüsü atlatan Fellaini taburcu edildi
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
32 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı atlattığını belirterek, "En zor kısım geride kaldı. Mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.
Fellaini, kulübüne ve Çin'de tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına kendisiyle ilgilendikleri için teşekkür etti.
Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe pic.twitter.com/xTczNLoz1w— Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020
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