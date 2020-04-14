Koronavirüsün en ağır yaşandığı ülkelerden İtalya'da Serie A ertelendi ve henüz bir başlangıç tarihi netleşmiş değil. Ancak özellikle deneyimli futbolcular, formlarını korumak için evden çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı futbolculara ise bireysel çalışma yetmiyor. O isimlerden birisi de Zlatan Ibrahimovic.

38 yaşındaki futbolcu, İsveç'te geçtiğimiz aylarda satın aldığı 1. Lig ekibi Hammarby'de ikili mücadeleleri gerektirmeyecek bir antrenman yapıyor.

[Fotoğraf: Hammarby Futbol Kulübü]

Takım arkadaşları ile çalışmalarını sürdüren yıldız oyuncunun şut çalışmaları esnasında neşeli olduğu da dikkat çekti.

Yıldız oyuncunun çalışmalarıyla ilgili konuşan Hammarrby Sportif Direktörü Jesper Jansson, "Zlatan, Hammarby'nin ortaklarından birisi ve Milan ile olan sözleşmesi sürüyor. Formunu sürdürmek için burada antrenman yapıyor ve bu bizim için pozitif bir durum" dedi.

Bazı taraftarların da antrenmanı seyretmek için alana gelmesi dikkat çekti.