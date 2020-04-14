MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, lige mayıs ayı ortasında devam edilmesinin planlandığı hatırlatılarak, "Sağlık otoritelerinin yönlendirmelerine göre bu durumun ihtimal dahilinde olmadığı gözükmektedir." denildi.

Ligin yeniden başlamasına yönelik planlamaların sürdüğü ve koronavirüse ilişkin gelişmelerin devamlı olarak takip edildiği kaydedildi.