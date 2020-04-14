Klopp, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının futbol için farklı deneyim olduğunu ifade etti.

Alman teknik adam, online antrenmanlardan zevk aldığını dile getirdi.

"Bu kadar seveceğimi tahmin etmezdim. Futbolcuları gördüğüm anda çalışma ne kadar sürerse, bir saat, iki saat her şey değişiyor."

Liverpool'un teknik direktörü, Zoom'da saat 10'da çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

"Buraya saatinde gelmek önemli çünkü bir para cezamız var. Zoom oturumuna çok geç gelenler para ödemek zorunda. Bu duruma 2020 yılında yakalanmamızın en iyi yanı, böyle teknik imkanlara sahip olmamız."