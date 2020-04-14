Haber Giriş: Kaynak: AA
Liverpool'dan futbolculara para cezası
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, video konferans uygulaması Zoom'daki antrenmanlara geç kalan futbolculara para cezası verildiğini belirtti.
Klopp, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının futbol için farklı deneyim olduğunu ifade etti.
Alman teknik adam, online antrenmanlardan zevk aldığını dile getirdi.
"Bu kadar seveceğimi tahmin etmezdim. Futbolcuları gördüğüm anda çalışma ne kadar sürerse, bir saat, iki saat her şey değişiyor."
Liverpool'un teknik direktörü, Zoom'da saat 10'da çalışmalara başladıklarını dile getirdi.
"Buraya saatinde gelmek önemli çünkü bir para cezamız var. Zoom oturumuna çok geç gelenler para ödemek zorunda. Bu duruma 2020 yılında yakalanmamızın en iyi yanı, böyle teknik imkanlara sahip olmamız."
Etiketler: yeni tip koronavirüs salgını İngiltere Premier Lig Liverpool teknik direktör Jurgen Klopp video konferansSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 18:49
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