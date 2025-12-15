Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
TRT Haber 15.12.2025 18:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ulaştırmadan güvenliğe pek çok konuyu görüştüğümüz bir kabineyi daha tamamlamış bulunuyoruz. Aldığımız kararların ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 86 milyon birlik içinde birbirimizden güç alarak tüm alanlarda atılım içerisindeyiz. Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere adım adım kararlılıkla ilerliyoruz.

Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun bunları aşacak azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Her zaman söylediğim gibi biriz beraber kardeşiz hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz.

Kimi zaman kadınları, kimi zaman alevi canlarımızı, kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam aksine birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz.

Biz topraklara sevgiden başka hiçbir tohum ekmedik. Bundan sonra da bu topraklara sevgiden güzellikten merhametten başka tohum ektirmeyeceğiz. 86 milyonun edebi kardeşliğini büyütecek, ekmeğimizi büyütecek milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını yükseltecek ve yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz.

Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar Türkiye'de iş başındadır. 23 yıl emanetinize gölge düşürmedik. Hiçbir şart altında ülkemize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da emanetinize gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

