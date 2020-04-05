Ligue 1 takımlarından Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testleri pozitif çıkınca intihar etti.

Fransız medyasında yer alan habere göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Gonzalez, bir mektup bırarak intihar etti ve yaşamına son verdi.

Gonzalez'in ölüm haberinin gelmesinin ardından Reims Kulübü de kulüp doktoru için taziye mesajı paylaştı.