Haber Giriş: Kaynak: İHA
Koronavirüse yakalanınca intihar etti
[Fotoğraf: İHA]
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in takım doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüse yakalandığını öğrenince intihar etti.
Ligue 1 takımlarından Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testleri pozitif çıkınca intihar etti.
Fransız medyasında yer alan habere göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Gonzalez, bir mektup bırarak intihar etti ve yaşamına son verdi.
Gonzalez'in ölüm haberinin gelmesinin ardından Reims Kulübü de kulüp doktoru için taziye mesajı paylaştı.
Etiketler: Reims koronavirüs Fransa Ligue 1 Bernard GonzalezSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 23:27
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu'ndan "evde kal" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz