Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüs Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nı da etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Buz Pateni Federasyonundan (ISU) yapılan açıklamaya göre, Montreal kentinin 16-22 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonun, artan sağlık endişeleri yüzünden iptal edilmesine karar verildi.
Mevcut koşullar altında şampiyonanın 2020'de düzenlenmesinin mümkün görünmediği, şartlar iyileşse bile ekim ayından önce yapılamayacağı belirtildi.
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