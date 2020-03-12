Uluslararası Buz Pateni Federasyonundan (ISU) yapılan açıklamaya göre, Montreal kentinin 16-22 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonun, artan sağlık endişeleri yüzünden iptal edilmesine karar verildi.

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