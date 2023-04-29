Konyaspor'un rakibi Trabzonspor

MEDAŞ Konya Büüykşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Hamsik 12. dakikada Trabzonspor'un 1-0 öne geçirdi. Konyaspor'da Pozuelo 37. dakikada skoru eşitledi. 1-1.

Trabzonspor'da Bakasetas, VAR incelemesinin ardından 45+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

42 puanlı arabam.com Konyaspor'da da hedef taraftarı önünde 3 puanı almak. Geçen hafta Kasımpaşa'yı mağlup ederek moral bulan yeşil beyazlılar, Trabzonspor karşısında yeni bir galibiyet serisi başlatmanın peşinde.

45 puanlı Trabzonspor ise Nenad Bjelica yönetimindeki ikinci maçında ilk galibiyetini alarak kötü gidişe dur demek istiyor. Trabzonspor, son 5 resmi maçında sadece 1 puan elde etti. Karadeniz ekibinin yüzü özellikle bu sezon deplasmanda gülmüyor.

Trabzonspor deplasmanki galibiyet özlemine son vermeye çalışıyor

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 dış saha maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu süreçte VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Arabam.com Konyaspor maçında 210 gün sonra dış sahada galibiyet elde etmenin mücadelesini verecek.

Ligin ilk yarısında oynanan Trabzon'da oynana maç 2-2 sona ermişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNMELİ ANLARI

GOL - 12. dakikada Bardhi’nin sağdan arka direğe doğru kullandığı kornerde Trezeguet sert vurdu. Kale önü sağ çaprazında bu topa dokunan Hamsik meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

18. dakikada derin bir pasla savunma arkasına sarkan Trezeguet’nin ceza alanı içi sol çaprazından uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Bakasetas’ın sağ çaprazdan direkt kaleye sert gönderdiği serbest vuruşta top üstten auta gitti.

34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

35. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında penaltı noktasına doğru gönderilen topa Diouf dokundu. Savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.

GOL - 37. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Moreno’nun penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Diouf vurdu. Savunmaya çarpan top kale önünde Pozuelo’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

40. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bardhi’nin arka direğe gönderilen topu kontrol edip kaleye gönderdiği pozisyonda kaleci Sehic başarılı oldu.

KIRMIZI KART - TRABZONSPOR 10 KİŞİ - 45+5. dakikada Bakesatas’ın Soner’e yaptığı müdahale sonrası hakem Cihan Aydın VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Bakasetas’a direkt kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Konya Büyükşehir Belediye.

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak (Dk. 46 Mahir Emreli), Pozuelo, Moreno, Diouf.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet, Bardhi, Umut Bozok.

Goller: Dk. 12 Hamsik (Trabzonspor), Dk. 37 Pozuelo (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Siopis, Dk. 46 Umut Bozok (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+5 Bakasetas (Trabzonspor)