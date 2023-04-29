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Spor
AA 29.04.2023 15:40

Mircea Lucescu Ukrayna'da ameliyat edilecek

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, uzun süredir rahatsız olduğu kalça kireçlenmesi nedeniyle pazartesi günü operasyon geçirecek.

Mircea Lucescu Ukrayna'da ameliyat edilecek
[Depophotos]

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 77 yaşındaki Lucescu, kalçasında uzun süredir ağrı olduğunu, bu nedenle yürümekte zorlandığı söyledi.

Lucescu, doktorun ameliyat önerdiğini dile getirdi.

"Bu operasyon için farklı yerlere gidebilirdim. Ukrayna'da kalıp Dinamo Kiev'e yakın bir yerde olmak istiyorum. Bu sebeple pazartesi günü Kiev'de bir kalça operasyonunu geçireceğim. Toparlanıp bir an önce takımın başında olmak istiyorum. Çünkü savaştan Ukrayna futbolu çok etkilendi."

Tecrübeli teknik adam Lucescu'nun yokluğunda takımı geçici bir süre Dinamo Kiev'in efsanevi file bekçisi Oleksandr Shovkovskiy çalıştıracak.

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