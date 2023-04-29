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Spor
AA 29.04.2023 15:27

WBC Asya Kemer Şampiyonası Trabzon'da düzenlendi

WBC Asya Kemer Şampiyonası Trabzon'da yapıldı. Organizasyonda Trabzonlu boksör Fatih Keleş şampiyon oldu.

WBC Asya Kemer Şampiyonası Trabzon'da düzenlendi
[Fotograf: AA]

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu tarafından organize edilen etkinlik, boksörlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Trabzonlu boksör Fatih Keleş'in, Hindistanlı rakibi Sabari ile yaptığı karşılaşma seyircilerin beğenisini topladı.

Rakibini 9. rauntta nakavt eden Keleş, WBC Asya kemerini aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şampiyon sporcuya kemerini sunarak tebrik etti.

"Trabzon bir spor şehri. Takım sporlarında olduğu gibi bireysel sporlara da önem veren bir şehir. Fatih’i tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Fatih’in hocası WBC Komite Üyesi Nazım Dalkıran da boks alanında pek çok başarılı sporcu yetiştirmiş bir isim. Kendisini de kutluyorum."

Şampiyonada ayrıca Hüseyin Cinkara Çek rakibi Vaclav Pejsar'ı, Mustafa Çolak Ermeni rakibi Arkadi Harutyunan'ı, Enes Refik Çiftci de Gürcü rakibi Giorgi Ungiadze'yi yendi.

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